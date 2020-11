Moreira de Cónegos não tem condições para receber um jogo de futebol

Entre jogadores e "staff", o Moreirense tem 24 casos positivos de Covid-19 confirmados. Os treinos foram suspensos e o jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a 7.ª jornada Liga, está em risco.

António Brás, que também é diretor de campo do Moreirense, explica que o surto de Covid-19 não está circunscrito ao clube.

O presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos garante, em entrevista à Renascença , que não há condições para realização do jogo Moreirense-Paços de Ferreira, marcado para o próximo sábado.

O presidente da Junta de Moreira de Cónegos sublinha que a preocupação, neste momento, passa por "proteger" os que não estão infetados "para que consigam trabalhar nas fábricas e nas grandes empresas da zona".

A freguesia tem muitas indústrias e desde o início da pandemia que está a sofrer com as suas consequências de uma forma mais vincada do que em outras localidades.

“É uma zona onde, devido às empresas e às instituições, passam diariamente cerca de 28 mil pessoas”, algo que preocupa o autarca desde sempre, mas admitindo que “naturalmente, hoje estamos muito mais preocupados”.

Durante a manhã desta quarta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, bem como noutras instalações do Moreirense, decorreram trabalhos de limpeza e desinfeção. A Liga ainda não tomou uma posição oficial sobre a possibilidade de adiamento do jogo.