Fransérgio falha deslocação do Braga a Inglaterra

Problemas físicos de última hora afastam Fransérgio do jogo do Sporting de Braga com o Leicester City, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O médio brasileiro é um dos ausentes de peso, a par de Ricardo Horta, que devido a fadiga muscular já havia falhado o jogo com o Famalicão, realizado na segunda-feira.

Fransérgio era candidato a lugar no 11 em Inglaterra, até porque o médio brasileiro não jogou com o Famalicão e também vai falhar a deslocação ao Estádio da Luz, no próximo fim de semana, por estar a cumprir castigo.

David Carmo, que também por estar suspenso não jogou com o Famalicão, está de regresso aos convocados. No regresso de Carvalhal a Inglaterra, onde treinou Sheffield Wednesday e Swansea City, o Braga tem uma comitiva de 24 jogadores.

Destaque para a presença de Hernâni entre os eleitos. O jovem avançado luso-guineense tem estado em destaque na equipa B do Sporting de Braga.



Os minhotos venceram os dois jogos realizados na fase de grupos da Liga Europa, frente a AEK e Zorya, e partilham a liderança com o Leicester City. O jogo é esta quinta-feira, às 20h00.

Lista de convocados



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Hornicek;

Defesas: Zé Carlos, Esgaio, Francisco Moura, Sequeira, Rolando, Tormena, David Carmo, Raul Silva e Bruno Viana;

Médios: Al Musrati, Castro, André Horta e João Novais;

Avançados: Nico Gaitán, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine, Paulinho e Hernâni.