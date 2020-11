Fábio Martins intromete o Braga na luta pelo título

À 6.ª jornada, o Braga é terceiro classificado, com 12 pontos, a quatro pontos do Sporting, que lidera, a três do Benfica, segundo colocado, e tem mais dois do que o FC Porto, que ocupa o quarto lugar.

“O Braga está muito bem, no terceiro lugar, a dar luta a Porto, Benfica e Sporting. É um Braga com a qualidade que nos tem habituado”, avalia Fábio Martins, em entrevista à Renascença , concluindo que “o campeonato vai ser uma luta a quatro”.

O Braga está também em ação na Liga Europa e arrancou a competição com duas vitórias, frente a AEK e Zorya. Na quinta-feira defronta o Leicester City, equipa com a qual partilha a liderança do grupo.

Fábio Martins está convencido que a equipa portuguesa “vai conseguir um bom resultado em Inglaterra”. “Há confiança por estarem a jogar uma competição europeia e os jogadores dão tudo para poderem ganhar”, fundamenta.

Petrodólares pesaram na decisão de emigrar para a Arábia Saudita

Aos 27 anos, e depois de uma época de sucesso no Famalicão, Fábio Martins optou por prosseguir a carreira no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Uma decisão surpreendente que o jogador assume ter sido tomada com base num critério financeiro.