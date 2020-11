Rui Vitória testa positivo à Covid-19

Veja também:

O treinador português Rui Vitória, oito futebolistas e cinco elementos do "staff" do Al Nassr testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou o clube saudita na sua página na rede social Twitter.

"Catorze infetados com o novo coronavírus, desejamos-lhes rápida recuperação, sejam fortes", lê-se na página do Al Nassr, clube com o qual o técnico português renovou contrato em junho passado.