Desemprego no 3.º semestre. Taxa sobe para 7,8%, número de desempregados dispara

A taxa de desemprego subiu para 7,8% no 3.º trimestre, com a população desempregada a aumentar 45,1% em relação ao trimestre anterior.



São mais quase 126 mil desempregados em três meses. Há mais de 400 mil (404,1) pessoas desempregadas em Portugal.

De acordo com os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este crescimento em três meses corresponde à taxa de variação trimestral mais elevada da serie iniciada em 2011.

Já a taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2020 situou-se em 7,8%, o que corresponde a um aumento de 2,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020.

"O aumento da população empregada e da população desempregada observado no 3.º trimestre de 2020 pode ser parcialmente explicado pelo atual enquadramento social e económico associado à Covid-19 e refletiu-se no aumento da população ativa e no (quase) equivalente decréscimo da população inativa, não podendo ser dissociado das dinâmicas particulares observadas no 2.º trimestre deste ano", explica o INE.