Steven Gerrard não se assusta com Benfica "fantástico"

O treinador do Rangers, Steven Gerrard, elogia o Benfica, adversário na terceira jornada do grupo D da Liga Europa, mas garante que os escoceses “estão confiantes num resultado positivo”.

“Começámos bem a época. Estamos desejosos deste jogo, mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade. O Benfica é uma equipa fantástica, tem jogadores muito técnicos e táticos, um treinador com muita experiência, mas estamos com uma boa atitude e confiantes num resultado positivo”, expressou o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O antigo internacional inglês quer tentar explorar as falhas do Benfica. Ainda assim, desvalorizou a derrota sofrida com o Boavista (3-0), por considerar ser normal, durante a temporada, existirem resultados negativos.

“Vimos o último jogo com o Boavista, mas não é nesse jogo que nos vamos concentrar. Todas as equipas, durante a época, podem ter um jogo menos bom e cometer erros. O Benfica demonstrou ser uma equipa excelente, bem organizada defensivamente e com jogadores talentosos no ataque. Todas as equipas têm falhas e vamos tentar explorar”, afirmou.

Em 18 jogos realizados esta época, o Rangers ainda não averbou qualquer derrota, tendo 43 golos marcados e apenas quatro sofridos.

O Rangers-Benfica está marcado para quinta-feira, às 17h55, na Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.