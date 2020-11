Jorge Jesus. "Nenhuma equipa na Liga Europa faz 31 faltas"

Jorge Jesus prevê um jogo mais corrido e menos faltoso do aquele que o Benfica realizou no Estádio do Bessa, na segunda-feira, e que terminou com vitória do Boavista, por 3-0.

"Não há equipa nenhuma na Liga Europa, ou na Champions, que vai fazer 31 faltas", diz o treinador, voltando ao jogo do Bessa.

Jesus criticou a forma de jogar dos axadrezados e disse que as 31 faltas sofridas limitaram a sua equipa. O filme do jogo levou, de acordo com o jornal "A Bola", a uma ordem do treinador para que não haja devolução da bola aos adversários, quando estes a colocam fora para a assistência a um jogador.

Na Liga Europa, observa, não será necessário o cumprimento da ordem, uma vez que, observa, "nestes jogos internacionais não há tanto antijogo, as equipas não entram em quebras de ritmo e paragens constantes".

O Benfica sofreu a primeira derrota no campeonato no Bessa e perdeu a liderança da competição. Esta quinta-feira, os encarnados recebem o Rangers, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O jogo é às 17h55, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.