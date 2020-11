Jorge Jesus não gosta, mas vai mexer na equipa titular do Benfica

Jorge Jesus não vai cometer o mesmo erro duas vezes e, depois de ter dito que devia ter mexido mais na equipa no jogo com o Boavista, o treinador do Benfica anuncia mudanças no 11, frente ao Rangers, para lhe dar a frescura que não teve na derrota (3-0) no Bessa.

Jesus deverá promover alterações em todos os setores, mas admite que vai agira a contragosto.

"Não gosto muito de mexer atrás, mas vou tentar dar frescura à equipa. Mas é claro que vamos mexer. Há jogadores que vêm numa sequência de quatro jogos", assinala.