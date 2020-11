Grimaldo e Todibo recuperados na véspera do Benfica-Rangers

Grimaldo e Todibo estão recuperados das respetivas lesões e, esta quarta-feira, treinaram às ordens de Jorge Jesus, na sessão que finalizou a preparação do Benfica para a receção ao Rangers.

Os dois defesas trabalharam, aparentemente, sem qualquer limitação, durante os 15 minutos do treino abertos à comunicação social.

Grimaldo saiu lesionado durante a segunda parte do encontro com o Belenenses SAD, depois de sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo. O lateral espanhol continua em dúvida para o duelo com os escoceses.

Todibo estava a recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles direito quase desde a chegada ao Benfica, por empréstimo do Barcelona.

No boletim clínico do Benfica encontram-se apenas, agora, os nomes de André Almeida e Pedrinho, que falharão o jogo com o Rangers.

O Rangers-Benfica está marcado para quinta-feira, às 17h55, na Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.