"O Rangers está muito forte este ano. Ainda mais forte do que na época passada, quando ganharam ao Porto e ao Braga. Sofrem poucos golos, estão em primeiro lugar na Liga Escocesa. É uma equipa que sai bem para o contra-ataque e é eficaz na finalização", avisa o médio do Farense.

O Rangers está mais forte do que quando bateu o FC Porto e eliminou o Braga, na época passada, na Liga Europa. O alerta para o Benfica é do compatriota dos líderes do campeonato escocês, Ryan Gauld, em declarações a Bola Branca.

Nesta entrevista à Renascença, o jogador escocês, de 24 anos, destaca a evolução da equipa de Steven Gerrard.

"Estão melhores defensivamente. É muito difícil para as equipas adversárias marcarem golos ao Rangers. Têm uma defesa sólida e saem rapidamente para o contra-ataque com jogadores como Alfredo Morelos, Ryan Kent e Brandon Barker", acrescenta Gauld, que considera Benfica e Rangers as duas melhores equipas do grupo e as grandes candidatas a seguirem para a próxima fase.



Portugueses e escoceses partilham a liderança do Grupo D da Liga Europa, com seis pontos. O Benfica recebe o Rangers na quinta-feira, às 17h55, depois da derrota no Bessa, a primeira no campeonato, por 3-0.

