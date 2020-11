Diogo Gonçalves garante que derrota com o Boavista está ultrapassada

Diogo Gonçalves assegura que a derrota pesada sofrida no Bessa (3-0), frente ao Boavista, já foi digerida e os jogadores do Benfica estão concentrados em regressar às vitórias no desafio com o Rangers, marcado para esta quinta-feira.

O Benfica sofreu a primeira derrota no campeonato, a segunda da época, e perdeu a liderança para o Sporting. No entanto, o plantel, garante, "é muito forte mentalmente".

"Temos de saber conviver com as derrotas e admitimos que errámos, mas já estamos focados em ganhar o próximo jogo", diz Diogo Gonçalves, que não utiliza o desgaste provocado pelos muitos jogos que a equipa tem disputado, neste início de época, como justificação para o insucesso no Bessa.

Por outro lado, esse desgaste, defende, também não irá condicionar a equipa para o encontro com o Rangers. "Temos tido muitos jogos, mas temos plantel vasto e de qualidade que dá garantias para ganhar", sublinha.

Jorge Jesus anunciou mexidas na equipa titular e Diogo Gonçalves é candidato a ocupar o lugar de Gilberto no lado direito da defesa. O extremo reforça que a posição não totalmente nova para ele, mas assume que está a aprender.

O Benfica recebe o Rangers esta quinta-feira, às 17h55. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.