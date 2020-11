Álvaro Magalhães. ​"Setor defensivo do Benfica ainda não está confortável"

Álvaro Magalhães sente que a defesa do Benfica ainda "treme" por falta de conhecimento das unidades que a compõem. O exemplo do Bessa, onde o Benfica perdeu com o Boavista por 3-0, ajuda o antigo lateral dos encarnados a sustentar a sua ideia.

O Benfica alinhou com Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares, quatro jogadores que "não estão entrosados".

"O setor defensivo ainda não está confortável, não está entrosado e falta ali muito trabalho. As lesões dos laterais vieram complicar ainda mais a vida ao treinador. É complicado uma equipa estar a 100% com esta sobrecarga de jogos. Jorge Jesus tem de se concentrar no setor defensivo para que não existam desequilíbrios e a equipa não seja, de novo, surpreendida", observa Álvaro, em entrevista à Renascença.