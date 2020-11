Tem bilhetes para um espetáculo? Confira as mudanças de horários devido à pandemia

O primeiro-ministro garantiu que os espetáculos vão continuar abertos porque “os profissionais da cultura também precisam que ajudemos a praticarem a sua atividade", no entanto há alterações.



Nos 121 concelhos abrangidos pelas novas medidas decretadas pelo Governo, e no atual estado de calamidade por causa da Covid-19, está previsto “o encerramento dos equipamentos culturais até às 22h30”.

Esta medida levou a que as principais salas de espetáculo reajustassem os seus horários de atividade. Muito dos espetáculos serão antecipados para poderem acabar mais cedo e permitir que tanto o público, como os profissionais de espetáculo possam cumprir o dever cívico de recolher obrigatório.

Esta terça-feira, num comunicado conjunto as principais salas de espetáculo de norte a sul do país, informaram que vão manter as portas abertas, “garantindo a oferta cultural e seguindo todas as regras de segurança de público e de todos os profissionais envolvidos”, no entanto, a partir de amanhã [quarta-feira] irão “antecipar o horário da apresentação de espetáculos, de forma a permitir que o público possa cumprir o seu dever cívico de recolhimento”.

Salas como o Centro Cultural de Belém, Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e São João, no Porto, Coliseu Porto Ageas, Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Académico de Gil Vicente de Coimbra, Theatro Circo de Braga, Rivoli e Campo Alegre no Porto, Teatro Maria Matos e Teatro do Bairro Alto estão entre os mais de 20 signatários.

De acordo com o comunicado, o público deverá consultar os “sites e redes sociais de cada um dos Teatros e Salas de Espetáculo” antes do espetáculo para certificar-se das alterações.

Um dos exemplos é a Casa das Artes de Famalicão que, em comunicado, já veio informar que vai antecipar para as 20h45 os espetáculos previstos para o próximo fim-de-semana. Em causa está o concerto de Tainá, na sexta-feira, dia 6 de novembro, e a peça ‘Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo’, com Pedro Lamares e Lúcia Moniz no sábado, dia 7. No mesmo concelho, o Cineclube de Joane anunciou que as sessões passam a ter início às 19h00.

Alkantara Festival, Cineteatro Louletano, Teatro Art'Imagem, Teatro da Politécnica (Artistas Unidos), Teatro da Trindade INATEL, Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Teatro do Bairro, Teatro Sá da Bandeira no Porto e Sala Estúdio Latino, bem como o Teatro Villaret estão também na lista das estruturas que pedem ao público para estar atento às mudanças de horários. Em alguns casos, poderá mesmo chegar a haver cancelamentos de espetáculos.

Cinema também muda de hora

Se tiver bilhete para o cinema saiba que também aqui poderá haver mudanças. Exemplo disso é o equipamento da EGEAC, o Cinema São Jorge, em Lisboa que esta terça-feira em comunicado informa que “em virtude das novas medidas de contingência em Lisboa, o Cinema São Jorge irá antecipar o seu horário de encerramento a partir de dia 4 de novembro, para permitir o seu encerramento às 22h30”.

As sessões de abertura e encerramento da Festa do Cinema Italiano terão início às 19h30 de dia 4 e 12 de novembro, respetivamente”.

Também foram antecipados os horários de exibição dos filmes programados para o SAL | Surf At Lisbon Film Fest, bem como a sessão "O Tempo na Música e na Ciência" que terá lugar dia 10 de novembro, às 19h00.

No São Jorge, assim como em outros equipamentos da EGEAC há mudanças de horário. O espetáculo de stand-up comedy “Mal Passado” será antecipado para as 20h30, no dia 13 de novembro.

Para quem já tenha bilhete e não possa comparecer no novo horário previsto, o São Jorge informa que poderá proceder à devolução do dinheiro, que terá der ser solicitada “junto dos postos onde os bilhetes foram adquiridos”.

Espetáculo cancelado

Tinha estreia prevista para dia 5 de novembro, o espetáculo ‘A Quinta dos Animais” que marca a estreia do ator Tonan Quito numa criação para a infância, foi cancelado. A peça com texto da poetisa e escritora Inês Fonseca Santos deveria ter lugar no LU.CA – Teatro Luís de Camões, em Belém.

Em comunicado, aquela sala de espetáculos para a infância anunciou ontem o cancelamento da estreia, depois de “um dos elementos da companhia ter testado positivo à Covid-19”. Os espetadores que já têm bilhete, poderão obter a devolução do valor na bilheteira do LU.CA - Teatro Luís de Camões.

Questionada pela Renascença, a NOS, detentora de várias salas de cinema, explica que “está a acompanhar a situação da evolução da pandemia e as medidas anunciadas pelo Governo na resolução de Conselho de Ministros 92-A/2020 de 2 de novembro. Os cinemas NOS estão preparados e cumprem escrupulosamente as medidas de saúde e segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde”.

Quanto a horários, a NOS Cinemas informa que “manterá as salas abertas, adaptando os horários de funcionamento de acordo com as medidas especiais aplicadas aos concelhos identificados”. Previsto está também segundo a empresa “novos formatos de ida ao cinema que vão ao encontro das expectativas do público”.

[notícia atualizada]