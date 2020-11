​Novo disco de Paul McCartney nasceu durante o confinamento

Diz que não tinha planeado lançar um disco neste ano tão atípico, mas Paul McCartney usou o tempo de confinamento para trabalhar alguns “esboços musicais”. O resultado chama-se “McCartney III”, é o novo álbum de originais que será lançado no próximo dia 11 de dezembro, numa altura em que o antigo Beatles está a celebrar 50 anos de carreira a solo.



Foi na sua quinta, durante os primeiros tempos de isolamento gerado pela pandemia de Covid-19, que Paul McCartney resolveu ir “para o estúdio todos os dias”. Em comunicado, a editora Universal Music diz que, “em pouco tempo, surgiu uma coleção eclética de canções espontâneas que se transformaria em “McCartney III”.

“Gravado no início deste ano em Sussex, 'McCartney III' é maioritariamente construído a partir de gravações ao vivo de Paul, fazendo 'overdubs' no baixo, bateria, etc. O processo começou quando Paul voltou a uma canção inédita do início dos anos 1990, ‘When Winter Comes’ (coproduzida por George Martin). Paul criou uma nova passagem para a canção, dando origem ao tema de abertura do álbum, ‘Long Tailed Winter Bird’”, explica a editora em comunicado.

Paul McCartney confessa que só fez “o que apetecia fazer”, mas que “não fazia ideia que iria resultar num álbum”. Segundo as suas palavras: “tinha algumas coisas em que trabalhei ao longo dos anos, mas às vezes o tempo acabava e ficava pela metade, então comecei a pensar no que tinha. A cada dia, começava a gravar com o instrumento em que escrevi a canção e, gradualmente, colocava tudo em camadas, era muito divertido”.

A assinalar 50 anos de carreira a solo, “III” é o terceiro álbum numa trilogia de clássicos iniciada em 1970 com “McCartney”, a que se sucedeu “McCartney II” em 1980. E se nos dois primeiros discos desta trilogia as fotografias eram da autoria de Linda McCartney, as fotos do novo disco são da filha de Paul, Mary McCartney. A estas juntam-se fotos adicionais do sobrinho de Paul, Sonny McCartney, bem como fotos que Paul tirou com o seu telemóvel. A arte da capa e a tipografia são do artista norte-americano Ed Ruscha.

Segundo a Universal Music, “McCartney III” será lançado dia 11 de dezembro em todas as plataformas digitais, em CD e em LP. “As versões em vinil vão do standard de 180 gramas a uma edição limitada a 3 mil cópias e numeradas à mão, até uma edição limitada 333 cópias em vinil amarelo com manchas pretas, usando 33 cópias de vinis reciclados de “McCartney” e “McCartney II”.