Évora dedica ciclo de cinema a Fellini, no centenário do nascimento do realizador italiano

“Sob o Signo de Fellini” é a designação de um ciclo de cinema que vai homenagear, em Évora, o realizador italiano Federico Fellini (1920-2020), nos meses de novembro e dezembro, a propósito do centenário do seu nascimento.

O grupo Cinema-fora-dos Leões (C-f-L), a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Universidade de Évora juntaram-se para a organização deste evento que começa a 5 de novembro, no auditório Soror Mariana, na cidade eborense.

“Este ciclo de cinema explora a faceta multifuncional e colaboracionista de Fellini na indústria cinematográfica italiana dos anos 40 e 50, onde a sua influência e presença transcenderam o número de filmes que realizou”, explica, à Renascença, o responsável pelo grupo C-f-L.

Para Luís Ferro, Fellini foi, “sem qualquer dúvida, uma importante peça na engrenagem da indústria cinematográfica italiana”, atendendo a que “nos seus anos formativos”, participou “como assistente de realização, argumentista, produtor e ator”, em películas realizadas por alguns dos principais cineastas italianos da época, como, por exemplo, “Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, Alberto Lattuada, Dino Risi, Mario Bonnard, Pietro Germi, Eduardo De Filippo e Mario Mattoli.”

Neste sentido, o ciclo “Sob o Signo de Fellini”, propõe dar a conhecer a dimensão de um importante legado, medido, sublinha o responsável, “pela prolificidade e artisticidade demonstrada, também, nas múltiplas funções e papéis que desempenhou em projetos de outros cineastas”,

Este ciclo arranca esta quinta-feira (dia 5) e terá, na inauguração, uma breve videoconferência com o Professor Ángel Quintana Morraja, um académico com um importante livro dedicado ao pensamento e à obra de Fellini.

Segue-se a exibição do filme “O Amor”, realizado por Roberto Rossellini, e que integra um segmento que parte de uma ideia original, argumento e atuação de Federico Fellini.

“Estava prevista a participação do Professor Paolo Maria Fabbri que, infelizmente, fruto das circunstâncias acuais, faleceu em junho”, por isso, em sua homenagem, “este humilde ciclo de cinema adotou o título “Sob o Signo de Fellini”, de um importante livro seu”, esclarece, Luís Ferro.

O auditório Soror Mariana, da Universidade de Évora, é o espaço que acolhe o evento nos próximos dois meses. Vão ser exibidos oito filmes, sempre às 21h30.

Depois do filme “O Amor”, na estreia do ciclo, no dia 6, é exibido “Libertação”, de Roberto Rossellini e a 12, “Cada qual com o seu destino”, de Mário Bonnard. O mês de novembro apresenta, ainda, no dia 19, “O Caminho da Esperança”, de Pietro Germi e no dia 26, “Sem Piedade”, de Alberto Lattuada.

O mês de dezembro abre o ciclo de cinema, no dia 3, com o filme “Mulheres e Luzes”, de Federico Fellini e Alberto Lattuada. “O Sheik Branco”, no dia 10 e “Entrevista, no dia 17, ambos de Fellini, encerram o ciclo de cinema que pretende homenagear o realizador italiano, no centenário do seu nascimento.