Sacavenense-Sporting não será jogado em Sacavém

A receção do Sacavenense ao Sporting, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, não será disputada em Sacavém, já que o campo da equipa visitada não tem condições de iluminação para que o jogo seja transmitido pela televisão.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube lisboeta, Manuel do Carmo, explica o motivo pela qual a partida será deslocada. O fator financeiro pesou na decisão.

"Queríamos muito receber o Sporting no nosso estádio, na nossa cidade, no nosso concelho, mas torna-se quase impossível devido à transmissão televisiva. Não havendo ainda adeptos nos estádios nessa data, e por não estarmos em tempo de prescindir da receita da televisão, decidimos ir para outro estádio, porque o nosso não tem iluminação suficiente para a referida transmissão", revela.

O presidente do Sacavenense adianta que o clube já está "a encontrar soluções, até com a ajuda da Federação". Entre as alternativas possíveis, estão o Estádio do Jamor ou as casas de Casa Pia, Real ou Mafra. "Ainda não há certeza do local, mas esta semana ficará decidido", refere.

Seguir o exemplo do Alverca

Manuel do Carmo não esconde que sonha em eliminar o Sporting da Taça. Porém, avisa que, primeiro, o Sacavenense tem de disputar três jogos do Campeonato de Portugal.

"A primeira batalha é já no fim de semana com o Fátima, quarta-feira jogamos com o Loures [adiado do fim de semana passado] e, no dia 15, jogamos com o 1.º Dezembro [adiado da 1.ª jornada]. Dois jogos seria importante, três é talvez demais numa só semana, mas estamos desejosos que chegue a partida com o Fátima e levar jogo a jogo para encararmos o encontro da Taça com todas as forças para defrontar o Sporting, esperando nesse dia fazermos um bom jogo e tentar apanhar o Sporting distraído, para tentarmos ultrapassar a eliminatória", conclui.

O Sacavenense recebe o Sporting, em estádio a definir, a 23 de novembro, às 21h15, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.