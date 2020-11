Há 1.505 dias que o Sporting não liderava sozinho o campeonato

O Sporting é líder isolado do campeonato, 1.505 dias mais tarde. A equipa de Rúben Amorim soma 16 pontos, mais um que o Benfica.

A última jornada que o Sporting terminou como primeiro classificado, sem quaisquer igualdades pontuais, foi a quarta da época 2016/17. Os leões tinham 12 pontos, mais dois que Sporting de Braga e Benfica.

Na quinta ronda, a equipa leonina, então treinada por Jorge Jesus, caiu no terreno do Rio Ave, por 3-1, a 18 de setembro de 2016. No dia seguinte, 19 de setembro, o Benfica bateu o Braga, na Luz, pelo mesmo resultado, e arrecadou a liderança. Desde então, nunca mais o Sporting foi líder isolado da I Liga — até segunda-feira, quando o Benfica caiu (3-0) no reduto do Boavista. Passaram-se quatro anos, um mês e 14 dias.

O FC Porto ficou para trás à terceira jornada, com uma derrota (2-3) frente ao Marítimo, que deixou Benfica e Sporting a discutir a liderança.

Depois de vencerem o jogo que lhes faltava, frente ao Gil Vicente (então adiado devido a surtos de Covid-19 nas duas equipas), os leões ficaram a dois pontos do rival lisboeta. No domingo, subiram à liderança à condição, com uma goleada (4-0) ao Tondela, e ficaram à espera do que faria o Benfica. Chamada a responder ao desafio, a equipa de Jorge Jesus cedeu e permitiu ao Sporting terminar a jornada no primeiro lugar.

O campeonato da época 2016/17 foi conquistado pelo Benfica, que chegou ao ambicionado "tetra". O desta ainda se encontra em fase precoce. O Sporting não é campeão há 18 anos (19 temporadas), desde 2001/02.