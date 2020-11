JMJ 2023. Organização lança projeto de catequeses “Rise UP” rumo à edição de Lisboa

O Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023 lançou o itinerário catequético “Rise UP”, que propõe “um caminho de aprofundamento da fé com base no verbo levantar-se” aos jovens que vão participar no encontro em Lisboa.

“Este recurso quer ajudar os jovens a serem evangelizadores de outros jovens desafiando-os a um caminho espiritual de preparação para o encontro de Lisboa”, disse o padre Tiago Neto, coordenador da equipa de subdireção de catequeses da JMJ Lisboa 2023.

Na informação enviada à Agência Ecclesia, pelo sítio online “EDUCRIS”, o sacerdote da Diocese de Lisboa explica que olharam “com atenção para as mensagens do Papa para os dias Mundiais da Juventude de 2020 e 2021” e, neste primeiro ano, propõe que os jovens “meditem o verbo ‘levanta-te’ a partir do relato da anunciação”.

Neste primeiro ano as “catequeses de preparação” ‘Rise UP’ vão “percorrer a vida de Jesus até à confissão messiânica de Pedro”, no próximo ano continuam “com as narrativas da ressurreição e a Páscoa de Jesus chegando à Igreja que se torna testemunha de Evangelho”.

“Gostaríamos de ver os jovens, nas paróquias, nos movimentos, empenhados nesta caminhada, não apenas exterior, mas interior para serem evangelizadores de outros jovens”, sublinhou o padre Tiago Neto.

O coordenador da equipa de subdireção de catequeses da JMJ Lisboa 2023 adiantou que o percurso “Rise UP” é resultado do trabalho de “uma equipa alargada” que reuniu “dioceses e organismos religiosos”.

Segundo o sacerdote existe uma continuidade com a JMJ Panamá, a última edição do encontro mundial em 2019, a partir dos materiais que vão acompanhar o itinerário espiritual dos jovens em preparação para 2023.

“Desejámos esta continuidade com a JMJ anterior. Aí o tema refletia o ‘Sim’ de Maria. Ao dizer ‘Sim’ a mãe de Jesus parte”, acrescentou.

As catequeses “Rise UP” e os guiões para animadores estão disponíveis no sítio online oficial da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023; esta quinta-feira, vai ser realizada uma sessão de apresentação, formação e esclarecimentos sobre o novo itinerário para animadores de grupos de jovens, a partir das 21h00, adianta o portal “Educris” do Secretariado Nacional da Educação Cristã.