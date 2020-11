Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz adapta-se à pandemia

A pandemia de Covid-19 e as restrições impostas farão com que a 32ª Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz venha a ser diferente de todas as outras.

A equipa que coordena o evento em conjunto com a direção da instituição decidiu "optar por um modelo de celebração de Natal muito mais simples e reduzido, como forma de assegurar o bem-estar e a saúde de todos os envolvidos".

Assim, este ano não se realizará a tradicional Festa de Natal na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa.

Numa nota publicada no seu site, esta IPSS ligada ao Patriarcado de Lisboa adianta que vai "celebrar o Natal junto das pessoas que apoiamos diariamente, quer através das equipas de rua, quer nos Centros Terapêuticos e de Inserção, através da disponibilização de alguns serviços e de alguns miminhos, como forma de minimizar o impacto da não realização da festa".

A Renascença soube junto de fonte da Comunidade Vida e Paz que "está tudo a ser ainda definido e preparado" e que em data oportuna será divulgado.

Uma coisa é certa: tendo em conta estas circunstâncias que estamos a viver de pandemia, "não será também possível contar com a habitual participação da equipa fantástica de voluntários que põe a nossa festa de pé".

A CVP diz que espera "que compreendam que esta é uma decisão que nos afeta e entristece, mas que procura, acima de tudo, garantir a segurança de convidados e voluntários".

A mensagem termina com uma palavra de esperança "de que em 2021 tenhamos a melhor, e com a maior magia, Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz".