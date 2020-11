Arcebispo de Viena condena ataques: “nada justifica a violência cega”

O arcebispo de Viena condena os atentados terroristas que na segunda-feira atingiram diversos locais da capital austríaca, causando pelo menos quatro mortos e 15 feridos graves. “Qualquer que seja a natureza do ataque, uma coisa é clara: nada justifica a violência cega”, afirma o cardeal Christoph Schönborn numa declaração divulgada já esta terça-feira pela Conferência Episcopal da Áustria.

Na última noite, em declarações à agência Kathpress, o cardeal já se tinha manifestado chocado com os acontecimentos que podem ter tido intenção de atingir a comunidade judaica. “Os tiros frente ao templo israelita fizeram-me recordar o sangrento ataque à sinagoga que ocorreu em 1981”, recordou, pedindo a todos que se unam em oração.

“Nestas horas dramáticas, junto com muitos dos que acompanham estes trágicos acontecimentos no coração da nossa cidade, rezo pelas vítimas, pelas equipas de emergência e para que não haja mais sangue derramado”, afirmou.

Já esta manhã, numa mensagem pelo Twitter, lembrou que “ao ódio não se deve responder com ódio”, e apelou ao povo austríaco que se mantenha unido. “Vamos prosseguir no caminho da solidariedade, da comunhão e do respeito. São esses os valores que moldaram a Áustria”, escreveu.

Christoph Schönborn pede, ainda, que o país “não se transforme numa sociedade que se fecha no medo”, mas continue aberta aos outros. “Mesmo quando, como agora, temos de manter a distância por causa da pandemia, com os nossos corações não devemos manter essa distância”, defende o arcebispo de Viena.