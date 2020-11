FC Porto para André Villas-Boas. “Esta noite amigos, amigos…”

O FC Porto utilizou a newsletter “Dragões Diário” para comentar o regresso do técnico André Villas-Boas ao Dragão, agora como adversário, enquanto técnico do Marselha.

Segundo a publicação, “o técnico, que é apenas o segundo a vencer quatro troféus pelo FC Porto numa mesma temporada, terá certamente sentimentos mistos no regresso a casa como adversário.”

Os azuis e brancos deixam o aviso: “Um dragão é sempre bem-vindo de volta, mas, claro, esta noite amigos, amigos…”

O FC Porto recebe o Marselha, esta terça-feira, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

As duas equipas tentam garantir o segundo lugar no grupo C. A primeira posição estará entregue ao Manchester City. Portugueses, franceses e gregos, do Olympiacos, procuram a segunda vaga dos oitavos de final.

Também esta terça-feira, à mesma hora, no outro jogo do grupo, o líder City (6 pontos) recebe o Olympiacos, que soma os mesmos 3 pontos do FC Porto.