Dragão reencontra Villas-Boas na luta pelo segundo lugar no grupo C da Liga dos Campeões

O FC Porto recebe, esta terça-feira, os franceses do Marselha com o objetivo de somar o segundo triunfo consecutivo na Liga dos Campeões em futebol e reforçar a vice-liderança do Grupo C, em embate da terceira jornada.

Os comandados de Sérgio Conceição saltaram para o segundo lugar com um triunfo caseiro por 2-0 face ao Olympiacos, podendo agora afastar-se do conjunto de Pedro Martins caso derrotem o 'onze' de André Villas-Boas e contem com a ajuda do líder 100% vitorioso Manchester City, que é anfitrião dos gregos.

O FC Porto tem, em primeiro lugar, de pensar no seu jogo, que chega numa altura complicada, depois da segunda derrota em seis jornadas na I Liga portuguesa, no reduto do Paços de Ferreira (2-3), para o pior arranque na prova em quase 30 anos, que deixa os azuis e brancos na quarta posição do campeonato.

Na Europa, as contas estão mais favoráveis e os dragões são favoritos na receção ao Marselha, que chega mais folgado - não jogou no fim de semana, como já havia acontecido aos gregos antes de visitar o Dragão -, mas com um percurso pouco convincente.

Os franceses venceram os dois primeiros jogos da época, mas, depois disso, só venceram mais dois, em oito, sendo quintos da Ligue 1, com menos seis pontos e menos um jogo realizado do que o líder Paris Saint-Germain, que até já derrotaram.

O jogo poderá ser muito importante nas contas do Grupo C e, de qualquer forma, será especial, pois marca o regresso ao Dragão de André-Villas Boas, que, em apenas um ano na "cadeira de sonho", conduziu o FC Porto a uma memorável época 2010/11.

Então com 33 anos, ganhou a Liga Europa, a I Liga portuguesa, a Taça de Portugal e a Supertaça, com um futebol de alta qualidade e muitos golos (145), e várias vitórias para a "lenda", quatro delas face ao Benfica - incluindo um 5-0 no Dragão e um 2-1 na Luz que selou a vitória no campeonato - de Jorge Jesus.