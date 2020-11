Delfim. "Apesar da paixão pelo FC Porto, Villas-Boas vai querer vencer"

O FC Porto não deve esperar um jogo fácil, esta terça-feira, contra o Marselha, de André Villas-Boas. O alerta é de Delfim, ex-jogador português que passou pelo Velodrôme, entre 2001 e 2005, com uma cedência ao Moreirense pelo meio.

Os dragões regressam à Champions em partida da terceira jornada do Grupo C. Apesar dos dois desaires iniciais dos franceses, o FC Porto não deve esperar um jogo fácil. O Marselha subirá ao relvado com ambição, acredita o antigo médio, de 43 anos, em declarações a Bola Branca.

"O Marselha tem estado um pouco aquém do que seria esperado pela sua ferrenha massa associativa. Depois das duas derrotas na Champions [com Manchester City e Olympiacos], eles vão querer vencer no Dragão. Os portistas não devem esperar um jogo fácil, o Marselha tem valor para rivalizar com o Porto mesmo sendo o jogo em Portugal", refere Delfim.

Comparando com o seu tempo em França, Delfim explica que hoje há um projeto para a equipa liderada por Villas-Boas. Um técnico que, apesar da condição de adepto portista, só pensa em vencer esta noite no Dragão.

"O André Villas-Boas é um treinador de valor reconhecido e vai colocar de parte as emoções neste jogo. É pública a sua paixão pelo FC Porto mas este é um desafio que ele vai querer vencer. O Marselha é hoje um clube diferente de 2001, quando lá cheguei. Agora há um projeto desportivo consolidado, o que não acontecia na altura. Passei lá tempos difíceis, mas hoje o clube está bem estruturado, já conseguiu conquistar títulos apesar de manter alguns problemas de raiz", disse em entrevista a Bola Branca.

O FC Porto-Marselha realiza-se às 20h00 com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. À mesma hora, no outro jogo deste grupo C, o líder City (6 pontos) recebe o Olympiacos, que soma os mesmos 3 pontos do FC Porto.