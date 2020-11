Ana Gomes em isolamento após contacto com doente Covid-19

A candidata presidencial Ana Gomes anunciou esta terça-feira que está em isolamento profilático devido a um contacto com uma pessoa que contraiu a Covid-19.

"Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático depois de, na semana passada, ter tido contacto com uma pessoa que entretanto soube estar infetada com Covid. Mal me avisou, liguei à Linha Saúde 24 e tudo funcionou impecavelmente", revelou Ana Gomes nas redes sociais.



A candidata adianta que já realizou um primeiro teste, que deu negativo, e não apresenta quaisquer sintomas da doença.

"Vou ter que continuar a cumprir o período de isolamento. Faço-o com sentido de dever, com sentido de responsabilidade, que penso que é essencial em todos nós para evitarmos que medidas mais drásticas de restrição das liberdades sejam necessárias", sublinha Ana Gomes.

A antiga embaixadora que quer ser Presidente da República diz que vai continuar a trabalhar e a participar em ações de campanha e debates através das suas redes sociais.