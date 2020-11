Tribunal Constitucional chamado a apreciar suspensão de direitos decretada em Conselho de Ministros

O Tribunal Constitucional poderá pronunciar-se, pela primeira vez, sobre a constitucionalidade da suspensão de direitos fundamentais, por simples decisão do Conselho de Ministros. O pedido vai ser feito por uma advogada e tem o apoio da Ordem.

Até agora, nenhum dos órgãos de soberania pediu a fiscalização preventiva ou sucessiva das decisões tomadas pelo executivo de António Costa desde março, para controlar a disseminação da Covid-19, parte das quais põem em causa direitos e liberdades garantidas pela Constituição.

Mas uma advogada quer avançar agora para o Tribunal Constitucional. E já tem o alto patrocínio da sua Ordem profissional.

Em nota assinada pelo bastonário, a Ordem dos Advogados anunciou que “decidiu apoiar o recurso para o Tribunal Constitucional de uma advogada que põe em causa a proibição de circulação de pessoas entre concelhos”, decretada pelo Governo entre as 00h00 de 30 de outubro e as 6h00 de 3 de novembro.

O comunicado enviado às redações refere que “o recurso vai permitir que o Tribunal Constitucional, pela primeira vez desde o início desta pandemia, venha a apreciar a constitucionalidade da suspensão de direitos fundamentais por simples resolução do Conselho de Ministros”.

Em declarações à Renascença, a advogada autora da iniciativa explica que a ação, que entrará nos próximos dias, é um recurso de uma intimação que apresentou no Supremo Tribunal Administrativo e que questionava que, por simples resolução do Conselho de Ministros, o Governo pudesse impedir os portugueses de viajar entre concelhos.

Cátia Feiteiro Lopes defende que “embora a medida tenha sido levantada às 6h00 de hoje, o recurso mantém todo o sentido, para verificar se o executivo de António Costa tinha legitimidade para pôr em causa o direito de circulação e se esse direito foi efetivamente violado”.

Além da análise à posteriori, a ação tem também como propósito que o Tribunal Constitucional diga” se, no futuro, o Governo pode continuar a impor aos portugueses limitações aos direitos e liberdades garantidos pela Constituição”.

A advogada Cátia Feiteiro Lopes, que está neste momento a elaborar o recurso, com o apoio da Ordem dos Advogados, faz questão de explicar que não pertence ou partilha de qualquer ideia negacionista da Covid-19. Mas entende que, no quadro de pandemia e de incerteza que vivemos atualmente, é fundamental que os órgãos de soberania ajam em conformidade com a Constituição que é aquilo que os legitima.

Cátia Feiteiro Lopes lembra que, “ao contrário de outros países, onde os cidadãos podem recorrer diretamente para o Tribunal Constitucional, em Portugal esse recurso é muito difícil e, por isso, é tão importante que o tribunal possa finalmente pronunciar-se acerca da constitucionalidade das medidas aprovadas pelo Governo, no âmbito do combate à pandemia”.