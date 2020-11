Surto de Covid-19 no SEF. Aberto inquérito após festa de despedida

Veja também:

A sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Oeiras, tem 14 casos ativos do novo coronavírus. O surto terá começado no início de outubro, na sequência de uma festa de despedida de uma funcionária administrativa, tendo aumentando ao longo das últimas semanas.

No evento, que não foi comunicado à direção nacional do SEF, terão participado cerca de 20 pessoas.



Logo que soube desta despedida, que começou com um lanche dentro das instalações e continuou depois com um jantar no exterior, a diretora do SEF abriu um inquérito de averiguações.

Também foi feita a desinfeção de todos os pisos do edifício da sede.



Mais de metade dos casos de Covid-19 registados desde o início da pandemia no SEF dizem respeito a funcionários que trabalham em Barcarena.

Nesta altura, são 14 os casos ativos no edifício sede, contra os 24 registados até agora em todos os outros serviços e departamentos espalhados pelo país.

