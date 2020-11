Solução inovadora vai permitir "montar" uma casa com blocos de espuma

É evidente que nós temos algumas preocupações, quer de natureza do tipo de material, quer mesmo do ponto de vista da sua funcionalidade. Os blocos para poderem ser montados, instalados por uma pessoa em sua casa, não devem ter um peso excessivo, porque isso envolve outro tipo de ajudas e equipamentos. Nós estamos a trabalhar nesta área. Estes são, para já, os nossos pontos de partida. É também onde conseguimos chegar. O uso destes materiais que nos vão permitir também serem leves e fáceis de usar, de produzir, e permitem um conforto térmico, garantindo isolamento, o que é muito bom para a instalação.

Nesta altura, é bom que se diga que existem aqui duas áreas, uma que tem muito a ver com a geometria, com uma geometria específica, e todo o sistema de instalação e montagem destes blocos. Essa é uma questão. Aquilo que depois nós desenvolvemos para consolidar este conceito foi uma proposta que usa espuma ou polietileno, que é uma espuma estrutural, e depois tem um revestimento em OSB, um derivado da madeira, ou pode também ser usado um material fenólico que é um compósito plástico. Mas, como disse, esta geometria e este conceito está preparado para poder vir a utilizar outros tipos de materiais como aglomerado de cortiça, de madeira, qualquer outro compósito natural.

Em entrevista à Renascença , Carlos Relvas, investigador do departamento de Engenharia Mecânica da UA, que concebeu o novo sistema, explica em que consiste e que vantagens pode trazer à construção civil. Entre elas, destacam-se a edificação de campos para refugiados, a construção de habitações pós-catástrofes e até estruturas que em tempos de pandemia substituam as tendas onde atualmente são feitos os testes à Covid-19.

Existe também a preocupação de facilitar a vida às pessoas...

Ao termos optado por este tipo de materiais que são leves, os blocos tornam-se também eles leves, as paredes são auto cortantes, não têm um peso excessivo, o que permite que uma pessoa ou duas a possam instalar. Este tipo de montagens ou instalações, por questões de segurança, não devem ser executadas por uma única pessoa. No mínimo, uma a trabalhar e outra a vigiar, para evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer outro tipo de questão. Poderão haver tarefas que podem envolver efetivamente a necessidade de ajuda. Não é necessário instalações de gruas, sistemas de elevação, porque os blocos, os módulos são relativamente leves, são auto cortantes, uma pessoa só consegue fazer a instalação e montagem de um pequeno módulo habitacional de 3x3 metros e 22,5 metros cúbicos, o que torna acessível a uma pessoa a sua instalação.

Estamos a falar de uma solução que pode ser aplicada, por exemplo, na construção de campos para refugiados ou como resposta à criação de habitação após uma catástrofe?

A questão que se coloca, em primeiro lugar, é nós conseguirmos adaptar a natureza dos materiais para, em cada local, podermos recorrer a materiais endógenos, para não andarmos com grandes custos de transporte dos blocos; conseguirmos, de alguma forma, transferir também o processo de fabrico para algo mais próximo das zonas onde vão ser instalados. Mas, em situações limite, é possível efetivamente termos as fábricas deslocadas do sítio onde eles vão ser instalados e depois, como são muito fáceis de instalar, é possível levar isso para junto das pessoas e ter as mais variadas utilidades.

Nesta altura, infelizmente com a pandemia, nós vemos muitas instalações e tendas de apoio ou contentores. Esta é uma solução que concorre em paralelo com essas soluções, oferecendo, logo à partida, um conforto superior. Em termos de isolamento térmico, a solução que está desenvolvida é melhor e evita, depois, o dispêndio de energia para fazer o aquecimento, o arrefecimento, por causa das flutuações climatéricas.

E já pode ser usada neste momento?

Infelizmente não. Nós estamos a ultimar o nosso protótipo de apresentação, mas existem algumas dificuldades para responder a uma produção intensiva, desde já. Isso é uma parceria com uma empresa Dreamdomus e é preciso reafectar recursos para conseguirmos ter isso tudo disponível no mercado, em quantidades necessárias.

Mas será possível a curto prazo?

Como investigadores, quando temos uma ideia, queremos que ela avance o mais rapidamente possível e muitas vezes não nos apercebemos de algumas dificuldades que estas questões podem envolver. Eu estou convencido que será num curto prazo.

Provavelmente só teremos uma solução disponível em massa nunca num período inferior a um ano. Deveremos ter algumas instalações protótipo, temporárias, demonstração, mas em termos de comercialização em massa, não teremos o produto disponível em menos de um ano.