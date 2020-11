Portugal mantém nivéis de alerta antiterrorismo

Os recentes incidentes terroristas ocorridos em França e na Áustria não levaram Portugal a alterar os seus níveis de alerta antiterrorismo, embora tenham sido, ainda assim, suficientes para que fossem acionadas algumas medidas preventivas.

Sobretudo no caso francês, há nesta altura uma maior vigilância aos interesses daquele país em Portugal.

Enquanto o assunto vai sendo analisado pelos Sistemas de Segurança Interna e de Informações - para já, sem que haja diretivas coletivas ou alguma alteração no nível de ameaça - cada uma das forças vai usando os meios que tem para recolher informação, tomando até a iniciativa de avançar com alguns cuidados adicionais, como são os casos da PSP e da GNR.

Em causa, já desde a semana passada, estão, sobretudo, os interesses franceses no nosso país - desde logo, a embaixada, mas também vários outros organismos e empresas com instalações na capital, no Porto, e noutras zonas do continente.

Ainda nem o Governo francês tinha pedido essa ajuda, e já as duas forças de segurança tinham incluído essa maior vigilância nos seus planeamentos.

O pedido de Paris, pelos canais diplomáticos, já foi entretanto formalizado e a Divisão de Segurança a Instalações da PSP de Lisboa, por exemplo, tem reforçado o numero de policias fixos junto à embaixada e noutros locais, bem como o numero de patrulhas automóveis que passam por cada um dos edifícios.

No caso da Áustria, nenhum destes cuidados foi para já acionado, simplesmente porque o enquadramento geral é considerado diferente.

Mais do que um ataque â Áustria, a situação está a ser vista como um ataque aos interesses judaicos e é o risco para esse tipo de alvos que está nesta altura a ser estudado pelas autoridades nacionais.