Mulher encontrada morta em casa com indícios de esfaqueamento em Paio Pires

Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta, na segunda-feira, na aldeia de Paio Pires, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, com indícios de esfaqueamento, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o Comando Geral da GNR, a vítima “foi encontrada na cozinha da sua residência, pelo marido, com perfurações no tórax e no pescoço”.

O alerta foi dado pelas 20:00 de segunda-feira.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, uma vez que existe suspeita de homicídio.