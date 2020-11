Marcelo promulga novas medidas. Conheça as restrições em vigor esta quarta-feira

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que estabelece as novas restrições devido à pandemia de Covid-19. Conheça as medidas que entram esta quarta-feira em vigor.

A alteração ao decreto-lei “estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavirus-Covid 19” e “um regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença Covid-19 no âmbito das relações laborais”, refere a nota oficial da Presidência.

Na prática, a partir desta quarta-feira, 4 de novembro, 121 concelhos vão entrar num regime de confinamento parcial semelhante àquele imposto, na semana passada, em Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira. A medida vai abranger 7,1 milhões de portugueses.

Os 121 municípios (consulte aqui o mapa) têm em comum um ponto: uma taxa de incidência de Covid-19 superior a 240 casos por 100 mil habitantes, critério definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).



Estes concelhos terão de cumprir um novo conjunto de restrições sociais e laborais, definidas em resolução do Conselho de Ministros:

Reposição do dever cívico de recolhimento domiciliário;

Desfasamento obrigatório dos horários de trabalho;

Encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 22 horas;

Limitação da lotação das mesas dos restaurantes a seis pessoas e horário limitado;

Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas;

Teletrabalho obrigatório salvo oposição fundamentada do trabalhador;

Proibição de fazer feiras e mercados, a menos que sejam autorizadas pelas câmaras municipais e que cumpram as regras da Direção-Geral da Saúde. Este ponto mudou em relação ao que foi aprovado, sábado, em Conselho de Ministros.