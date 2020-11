Infarmed suspende venda de máscaras da marca Orthia

O Infarmed suspendeu a comercialização de máscaras cirúrgicas do fabricante Interespuma por apresentarem de forma indevida a marcação CE, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Numa nota divulgada no site, o Infarmed explica que as máscaras em causa (da marca Orthia, do fabricante Interespuma - Indústrias de Poliuretanos, Lda) ostentam a marcação CE indevidamente pois a documentação técnica está incompleta face ao estabelecido na lei.

"O Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização no mercado nacional dos referidos dispositivos", informa a Autoridade Nacional do Medicamento, acrescentando, no entanto, que "poderão ser escoados e utilizados os produtos que já se encontrem no circuito de comercialização".

