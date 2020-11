Covid-19: Segundo dia com mais mortes, mas casos ativos e recuperados descem

Portugal regista esta terça-feira mais 45 mortes e 2.596 novos casos de Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde. Depois do máximo de ontem, é o segundo dia com mais óbitos.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela Covid-19 nesta altura. Em 24 horas foram registados mais 1.547 casos e 21 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, que já foi o epicentro da doença em Portugal, tem mais 626 casos e 18 óbitos.

Seguem-se a região Centro, com 292 casos e cinco mortes, o Alentejo com 57 casos e um óbito, o Algarve com 47 infeções, a Madeira com 19 casos e os Açores com oito.

Covid-19 por regiões