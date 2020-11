​Covid-19: Governo avança com apoio de 85 euros/dia para corporações de bombeiros

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que o seu ministério decidiu avançar com um “mecanismo de apoio a corporações de bombeiro, pagando 85 euros por dia a todas as corporações enquanto durar a dimensão da covid-19”.



O deputado do partido Chega, André Ventura, apontou o dedo a Eduardo Cabrita lamentado que os bombeiros, que fazem 85% dos transportes hospitalares em tempo covid, não tenham direito a subsídio de risco.

Na resposta, o ministro da Administração Interna afirmou: “merecem todo o apoio e estou certo que o terão”.

Eduardo Cabrita falava esta terça-feira no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

Base de dados única para violência doméstica

Em matéria de violência doméstica, garantiu o governante que até final do ano estará a funcionar o protótipo da base de dados única, que vai permitir a “interligação de vários dados”, salientando que nesta altura existem mais de 70% de salas de apoio nas esquadras e estruturas de polícia.

Em curso está também um “plano de formação comum para todas as forças de segurança” sobre este assunto.

Em cima da mesa, e já em trabalhos com a Procuradoria Geral da República, está a revisão do Estatuto da Vítima.