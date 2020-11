Covid-19: Colégio de Coimbra tem duas docentes infetadas e 150 alunos em casa

Veja também:

Duas professoras do Colégio Rainha Santa Isabel (CRSI), em Coimbra, estão infetadas com o novo coronavírus e 150 alunos do primeiro ciclo cumprem isolamento profilático em casa, informou esta terça-feira a instituição privada de ensino.

A diretora-geral do CRSI, Maria da Glória, disse à agência Lusa que, na segunda-feira, estava confirmada a infeção de apenas uma professora, a que depois se juntou um segundo caso de covid-19 no estabelecimento, uma docente que “trabalha a par” com a primeira e cujo teste veio a dar resultado positivo.

As 150 crianças abrangidas pela medida profilática, com idades entre os seis e os 10 anos, deverão ficar com as famílias até ao dia 13.

Ao todo, por decisão da delegada de saúde de Coimbra, foram mandados para casa meninos e meninas de oito turmas do primeiro ciclo, que estavam à responsabilidade de igual número de professoras e uma psicóloga, adiantou Maria da Glória.