“A seguir ao medo, vem o cansaço”. Como combater a fadiga pandémica que já atinge 60% da população?

A “fadiga pandémica” já atinge cerca de 60% da população mundial, alerta um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS). O fenómeno “é natural”, explica a Ordem dos Psicólogos Portugueses que divulgou, esta semana, um esclarecimento sobre o cansaço da pandemia, indicando formas de o combater.

O organismo começa por estabelecer que há “um sentimento de sobrecarga, por nos mantermos constantemente vigilantes, e de cansaço, por obedecermos a restrições e alterações na nossa vida”.

“A seguir ao medo, vem o cansaço”

O cansaço “pode provocar indiferença”, porque “a nossa perceção de risco relacionada com a Covid-19 pode diminuir”. A ordem explica que “não é fácil perspetivar o futuro e lidar com as alterações frequentes das orientações das autoridades de saúde, à medida que também evolui o número de casos e as dinâmicas da pandemia”.

O desemprego, a perda de rendimentos ou a deterioração das condições de vida são alguns dos exemplos que o organismo aponta como efeitos colaterais da pandemia “igualmente devastadores”.