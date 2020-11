Vestir a camisola ou dançar ao som do YMCA. Trump e Biden fazem último apelo ao voto

Os dois concorrentes à Casa Branca fizeram esta terça-feira um último apelo aos votos, publicando vídeos nas redes sociais.

Nos Estados Unidos não existe período de reflexão, como existe em Portugal, e mesmo em dias de escrutínio é possível fazer campanha e apelos diretos aos eleitores.

O vídeo de Donald Trump aposta em promover a figura do candidato, mostrando várias cenas de Trump a dançar nos seus comícios, ao som da música “YMCA” dos Village People. Ao longo de dois minutos pode ver-se o Presidente a exibir os seus dotes com uma mensagem no final a dizer “Vota! Vota! Vota!”. Trump está atrás de Biden nas sondagens, mas estas revelam que a diferença tem diminuído em alguns estados-chave e o Presidente acredita que será possível dar a volta.