Noite eleitoral nos EUA. Quem parte à frente, Trump ou Biden? Quando é conhecido o vencedor?

Não. Os norte-americanos vão ainda escolher quem querem que represente o seu estado na Câmara dos Representantes e no Senado, respetivamente a câmara baixa e a câmara alta do Congresso federal.

Contudo, são quatro os candidatos cujo nome aparece no boletim de voto em toda a América. A par de Trump e Biden, são ainda concorrentes à Casa Branca Howie Hawkins e Jo Jorgensen, respetivamente do Partido Verde e do Partido Libertário, ambos movimentos políticos menores que nunca têm grande expressão no resultado das eleições presidenciais.

Quase todos saberão que as eleições estão a ser disputadas por dois candidatos: o republicano Donald Trump, atual Presidente dos EUA, que concorre com o seu vice, Mike Pence, e o ex-vice-presidente democrata, Joe Biden, que concorre com a senadora Kamala Harris.

Esta terça-feira, a partir das 23h em Lisboa, as urnas começam a fechar nos diferentes estados que compõem os Estados Unidos da América. Mais de 233 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher a composição do Congresso e o seu próximo Presidente.

Quem vive nos cinco territórios autónomos do país, incluindo Porto Rico, só pode votar nas primárias -- em que cada partido escolhe o seu candidato à Casa Branca -- mas não nas eleições presidenciais.

Vem aí uma participação recorde?

Em média, cerca de 55% dos norte-americanos elegíveis votam nas eleições presidenciais. O recorde de participação eleitoral até hoje foi registado em 1888, quando 79,3% da população foi às urnas; o vencedor foi o democrata Grover Cleveland.

Este ano, por causa da pandemia de Covid-19, milhões de norte-americanos votaram antecipadamente por correio. De acordo com o Projeto Eleições EUA, da Universidade de Flórida, que tem monitorizado a participação eleitoral antes desta terça-feira de ida às urnas, mais de 98 milhões de pessoas já tinham votado até ontem -- que por correio, quer nos estados que abrem as urnas antes do dia das eleições.

"Estamos a assistir a uma coisa completamente inédita, que tem obviamente a ver com a pandemia, que é o facto de já terem votado, aproximadamente 100 milhões de americanos, e inclusivamente haver vários estados em que o número de votos postais e votos antecipados supera já a totalidade da participação eleitoral em 2016, isto sem contar com os votos de hoje", indica à Renascença Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais.

O que dizem as sondagens?

A nível nacional, as sondagens na véspera das eleições apontavam uma vitória do democrata Joe Biden, embora Trump esteja bastante próximo do democrata em estados de redobrada importância.

"Depois do que sucedeu em 2016, acho que temos de ser cautelosos", diz Pedro Magalhães. "É verdade que as sondagens são mais favoráveis para o Biden do que alguma vez foram para Hillary Clinton", admite o especialista.

Ainda assim, "tendemos a esquecer um pouco que houve um certo entusiasmo excessivo por parte de alguns comentadores e observadores e pouca atenção ao que se estava a passar no terreno".

Em 2016, "houve alguns estados em que as diferenças [de intenção de votos] entre Clinton e Trump eram pequenas e mesmo quando eram um pouco maiores, as sondagens terminaram muito cedo, e não tiveram a oportunidade de captar o movimento final do eleitorado favorável a Trump que lhe deu a vitória em estados como a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin", explica.

A que horas fecham as urnas?

Há diferentes fusos horários dentro dos EUA e diferentes horários para o fecho de urnas consoante o estado.

O importante a saber é: as primeiras urnas fecham às 23h (hora de Lisboa), nalgumas partes do Indiana e do Kentucky. As últimas fecham às 6h da manhã de quarta-feira no Alasca.

A que estados devo prestar atenção?

"Tudo se concentra obviamente nalguns poucos estados em que as eleições são tradicionalmente muito competitivas", responde Pedro Magalhães. "Vai estar toda a gente a olhar para a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin, onde as vitórias de Trump em 2016 foram inesperadas."

As atenções também estarão focadas, adianta o especialista, "nos estados em que, há muito tempo, os democratas têm dificuldade em ter uma posição dominante e que, desta vez, essa possibilidade existe", como o Arizona e na Georgia.