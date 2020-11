​Eleições EUA. “Está tudo muito à flor da pele”, diz português emigrante

As eleições de todas as incertezas

A viver há cerca de 40 anos em Filadélfia, estado da Pensilvânia, Paulo Santos, empresário português, não esconde que há receio nas ruas. A cidade foi recentemente palco de tumultos provocados pela morte de um afro-americano, às mãos da polícia.

“Muitos lojistas estão a entaipar as montras como forma de proteção. Espero que estas coisas que estão a acontecer não interfiram nas eleições, mas, não quer dizer que não possa acontecer algo”, desabafa.

Pela primeira vez, desde que vive nos Estados Unidos, Paulo Santos sente-se impelido a votar. Diz que a culpa é de Donald Trump: “Senti uma missão. Cheguei ao ponto de ter de praticar aquilo que digo. Donald Trump tem sido uma pessoa com muito crédito, para mim. Acredito nele a cem por cento e espero que ele ganhe as eleições.

O estado da Pensilvânia é um dos mais decisivos em eleições e onde Trump ganhou em 2016. Paulo Santos alinha também com a reabertura da economia, defendida pelo presidente norte-american, em época de pandemia. Afirma que o país não pode parar e que o presidente tem concedido bons incentivos. “Tem dado boas oportunidades para fazermos empréstimos nos bancos. Tem dado garantias de trabalho. O país continua a desenvolver e ele é por este país, alega.

A agitar a bandeira do Partido Democrata, no estado de Nova Jérsia, o português Albert Coutinho garante que os denominados impulsos à economia de Trump são um engano: “Porque fez com que o orçamento federal, por exemplo, entrasse em déficit, o que não é uma coisa sustentável a longo prazo. Vai obrigar a que o próximo presidente, seja ele quem for, venha a aumentar os impostos para pagar a dívida criada”

No país mais fustigado pela pandemia, Albert Coutinho que já foi deputado estadual, diz que só Joe Biden pode trazer confiança ao povo norte-americano.

“Ele tem um historial de ser centrista, de centro esquerda, mas do centro. Além disso é uma pessoa sensata que pode reerguer o país, porque, o verdadeiro impacto da pandemia ainda vai chegar. Vai haver uma recessão prolongada e precisamos de uma pessoa que trabalhe a construir consensos e não em dividir, assegura”.

Estas eleições norte-americanas são as mais concorridas de sempre. Pelo menos 90 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente.