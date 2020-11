Detidos 14 suspeitos de envolvimento no ataque na Áustria

A polícia austríaca já deteve 14 pessoas por suspeita de ligação ao ataque de segunda-feira à noite, em Viena, que provocou quatro mortos e vários feridos, entre os quais um português.

Esta terça-feira o ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer, disse que tinham sido feitas 18 rusgas, que resultaram nas 14 detenções.

A operação policial chegou mesmo até à cidade de Linz, a quase 200 quilómetros de Viena. Segundo uma notícia avançada pela estação ORF, um homem foi preso por elementos da força especial Cobra. Uma ou duas mulheres também terão sido levadas pelos investigadores como testemunhas, adianta o jornal "Kronen Zietung".

Não se sabe, por enquanto, qual foi o envolvimento do suspeito de Linz, mas o jornal diz que se trata de um conhecido fundamentalista islâmico.

Segundo a imprensa austríaca a detenção foi feita sem recurso a violência e os residentes da casa terão sido apanhados de surpresa pela operação.

O ataque no centro de Viena foi levado a cabo por um terrorista que acabou por ser morto pelas forças especiais austríacas. Trata-se de um cidadão austríaco, com raízes da antiga República Jugoslava da Macedónia, mas de etnia albanesa e com um passado criminal.

[Notícia atualizada às 13h55]