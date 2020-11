“Cala-te, homem”. Dez momentos da campanha presidencial Trump vs. Biden

A absolvição aconteceu um dia depois do Estado da União, o discurso anual mais importante do líder da Casa Branca. Trump aproveitou para fazer o autoelogio da sua administração, reclamando os louros pelo desemprego historicamente baixo naquela altura (3,5%), uma economia a crescer e o mercado bolsista em alta. Mas, em poucos meses, um vírus mudou tudo.

Depois de meses de notícias sobre alegadas pressões sobre a Ucrânia para investigar o adversário democrata Joe Biden, em troca de milhões de dólares em ajuda militar, o Presidente norte-americano foi absolvido no processo de destituição. A votação decisiva aconteceu a 5 de fevereiro , no Senado. Donald Trump foi “salvo” pelos seus parceiros do Partido Republicano e tinha caminho aberto para a reeleição nas presidenciais de novembro.

2. Ponto de viragem para Biden

As primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul marcaram uma mudança na sorte do candidato a candidato à Casa Branca. Joe Biden, nascido há 77 anos, em Scranton, na Pensilvânia, tinha somado duas derrotas preocupantes no Iowa e New Hampshire e as coisas pareciam tremidas para o vice-presidente de Barack Obama.

Os assessores de campanha acreditavam que o vento ia mudar nos estados com mais eleitores afroamericanos. E tinham razão. Biden vence na Carolina do Sul e ganha balanço para o resto da corrida. Dois dias depois, o político veterano sai como o grande vencedor da importante Super Terça-Feira. Conquista nove dos 14 estados e um território norte-americanos em disputa, enquanto o principal adversário na corrida democrata, o senador Bernie Sanders, que seguia na frente das sondagens até aí, vence apenas três. Biden mostra que pode ser o melhor democrata a tirar votos a Trump entre os eleitores moderados no Midwest e noutras zonas dos Estados Unidos.