Nelson Oliveira faz pódio na 13.ª etapa da Vuelta

Nelson Oliveira subiu ao pódio da 13.ª etapa da Volta a Espanha, esta terça-feira, com o terceiro melhor tempo do contrarrelógio individual.

O ciclista português, da Movistar, chegou a liderar a etapa, com o tempo de 46m49s. No entanto, foi superado, perto do final, pelo norte-americano William Barta (CCC), que lhe ganhou um segundo, e pelo vencedor do dia, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Roglic bateu Wiliam Barta por nove segundos e Nelson Oliveira por 10 e, com isso, recuperou a liderança da classificação geral individual.





