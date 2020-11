Vasco Seabra atribui mérito da vitória sobre o Benfica aos jogadores

Vasco Seabra atribuiu todo o mérito da vitória (3-0) do Boavista sobre o Benfica, na sexta jornada do campeonato, aos jogadores.

"O segredo esteve na equipa e nos jogadores, tem estado sempre nos jogadores", declarou o treinador, na "flash interview" da Sport TV.

Vasco Seabra detalhou que a equipa do Boavista "está a crescer com uma alma e dedicação muito grandes" e que o triunfo sobre o agora ex-líder reforça as ideias que tem tentado implementar.

"Vitória totalmente merecida, dedicada aos jogadores e aos adeptos, que têm sido paciente connosco e têm-nos apoiado. Esta vitória assenta-nos bem, conseguimos fazer um jogo capaz, muito completo. Aproveitámos o facto de jogar com três defesas para fechar o espaço entrelinhas e sabíamos que, depois teríamos capacidade para sair para a frente. Fizemos quase o triplo dos remates do Benfica e isso revela a nossa capacidade para sair e para sair com critério", sustentou.

Vasco Seabra salientou que o Boavista ainda tem "um longo percurso a fazer" e que vai "passar por momentos muito difíceis". No entanto, a equipa "tem uma vontade muito grande" e a juventude "vai dar frutos e trazer ao clube uma visibilidade muito grande":

"Já deveríamos ter conquistado mais pontos e esta vitória reforça as nossas convicções. O que nos orgulha é podemos olhar para o grupo de trabalho e sentirmos que à sexta jornada ainda não tínhamos conseguido vencer, mas os jogadores entregavam-se mais, com cada vez mais alma, nunca questionaram as nossas ideias. Isto é uma ideia de equipa, de clube, cada vez mais entrenhada entre nós."