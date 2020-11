Sp. Braga atira-se à arbitragem. “Ou é má fé ou falta de qualidade"

Há indignação em Braga após a arbitragem do jogo contra o Famalicão.

O Sp. Braga venceu por 1-0, subiu ao terceiro lugar da I Liga mas, na sua “newsletter”, os arsenalistas apontam o dedo ao Conselho de Disciplina e, sobretudo, ao VAR, de forma geral.

São "erros incompreensíveis" que têm "prejudicado o jogo e a veracidade do mesmo", pode ler-se. “Ou é má fé ou falta de qualidade", atira o Sp. Braga.

Ouvido por Bola Branca, o presidente da assembleia geral da SAD bracarense, António Marques, corrobora estas críticas.

“Há uma inquietação que tem a ver com situações – a nosso ver – incompreensíveis. Muitas vezes o VAR nem é contactado, outras vezes não se percebe o que o VAR lá está a fazer. A pacificação no mundo do futebol exige clareza”, refere.

O clube minhoto considera ainda "exageradíssimos" os castigos de três jogos a David Carmo e Fransérgio, na sequência do desafio em Guimarães.

“É incompreensível que no final do que se passou em Guimarães o David Carmo e o Fransérgio tenham sido penalizados com a suspensão de três jogos. Quanto ao Fransérgio ainda está por saber o que é que o homem fez. Quanto muito agora alguém que ia bater em alguém. Não há aqui nada que nos motive que não seja a clareza e a transparência na indústria do futebol”, acrescentou.

António Marques resume o estado de espírito do Sp. Braga: “Estamos inquietos, estamos descontentes, revoltados quando vemos as coisas”.

Sobre o jogo desta segunda-feira na Pedreira, também os famalicenses criticaram a arbitragem.

O Sp. Braga está, agora, no pódio da I Liga mas António Marques deixa as contas do campeonato para o fim.

“Estamos com seis jornadas, falta muito campeonato, o Sp. Braga está em várias frentes. É sempre melhor estar no pódio, mas o que conta é a última jornada do campeonato. É aí que todas as contas se vão fazer”, referiu.