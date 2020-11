Moreirense suspende treinos

Veja também:

Os treinos do Moreirense estão suspensos, por decisão do clube, depois de terem sido detetados novos casos de Covid-19 no plantel principal.

A sessão desta terça-feira já não se realizou. A situação, que levou ao cancelamento já foi reportada à Liga e à Direção-Geral da Saúde.

O clube já tinha confirmado, pelo menos, seis atletas infetados (Kewin, Miguel Oliveira, Nuno Costa, Matheus Silva, Galego e Derik Lacerda), a que se junta o treinador principal Ricardo Soares. Não foi divulgado quantos são os novos casos.

O Moreirense tem jogo marcado para sábado, às 15h30, contra o Paços Ferreira, mas a partida da jornada 7 da I Liga está, neste momento, em risco.

Apesar disso, de lembrar que a Liga Portugal não permitiu o adiamento do Cova da Piedade - Estoril, da II Liga, após vários casos no plantel dos piedenses.