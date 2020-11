Domingos Paciência é reforço dos relatos da Renascença

Vinte anos depois de terminar a carreira como jogador, Domingos Paciência estreia-se como comentador da Renascença, nos jogos da I Liga.

O antigo avançado, que pela seleção marcou nove golos em 34 internacionalizações, é um dos maiores goleadores da história do FC Porto. Pela equipa azul e branca, marcou 143 golos entre as épocas de 1987/88 e 2000/01, altura em que pendurou as botas. Em Espanha, jogou duas épocas no Tenerife, de 1997 a 1999.

Em Portugal, Domingos ganhou sete campeonatos, cinco Taças e seis Supertaças. Em 1995/96, foi o melhor marcador da I Liga. É, ainda hoje, o último português que conquistou o troféu de maior goleador do campeonato.

Como treinador, Domingos Paciência começou como técnico principal no FC Porto B, em 2004. Seguiram-se, por esta ordem, União de Leiria, Académica, Braga, Sporting, Deportivo (Espanha), Kayserispor (Turquia), Vitória de Setúbal, APOEL (Chipre) e Belenenses.

Pelo Braga, em 2009/10, alcançou a melhor classificação de sempre do emblema minhoto, com o segundo lugar na Liga. E na época seguinte, qualificou o Braga, pela única vez no historial do clube, para uma final europeia: foi finalista vencido da Liga Europa, numa final portuguesa em Dublin, frente ao FC Porto, em 2011.

Domingos Paciência, que integra há quatro anos a Tertúlia Bola Branca, é um dos mais cotados treinadores portugueses da atualidade, e um reforço de peso para o quadro de comentadores da equipa desportiva da Renascença.