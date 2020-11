Villas-Boas já só quer "limpar a imagem" do Marselha na Champions

André Villas-Boas reconhece que o Marselha está praticamente fora da Liga dos Campeões, após a goleada (3-0) sofrida diante do FC Porto, e já só define como objetivo "limpar a imagem" da equipa.

Em declarações à TVI24, no final da partida da terceira jornada do grupo C, o técnico português considera que a campanha europeia do Marselha "fica marcada pelas entregas infantis" e pela "falta de experiência".

"Perdemos muitas bolas, muitos duelos. O Porto meteu o seu nível, forte nos duelos e nas segundas bolas, mais aguerridos e competitivos que nós e nós pagámos um preço muito caro. Fica complicado. Acima de tudo queremos limpar a nossa imagem. Podemos queixar-nos sempre de um pouco de azar, de ter falhado o penálti, mas o foco é mesmo limpar a nossa imagem", reconheceu o antigo treinador do FC Porto.



O Marselha está no último lugar do grupo, sem pontos, atrás de Manchester City (nove pontos), FC Porto (seis) e Olympiacos (três).