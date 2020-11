Tite chama dois ex-dragões à Seleção

A Seleção do Brasil convocou Felipe e Diego Carlos, dois ex-FC Porto, para os lugares de Rodrigo Caio (lesionado) e Éder Militão (infetado com Covid-19).

Felipe está agora no Atlético Madrid e Diego Carlos, que passou pela equipa B dos dragões, antes de outros clubes em Portugal, é agora figura no Sevilha e estreia-se no escrete.

Estas não são as primeiras mexidas nas escolhas de Tite. O técnico já tinha chamado Lucas Paquetá (Lyon) e Allan (Everton) para os lugares dos lesionados Philipe Coutinho (Barcelona) e Fabinho (Liverpool).

Quem continua nos eleitos é Éverton, extremo do Benfica.

O Brasil vai defrontar Venezuela e Uruguai, a 13 e 17 de novembro, para a fase de qualificação para o Mundial 2022.