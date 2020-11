Novos acionistas da Media Capital já conhecidos somam mais de 60% da dona da TVI

Na sequência do anúncio da concretização do negócio, tem sido comunicado ao mercado a compra efetiva das ações da dona da TVI pelos investidores, que totalizam neste momento 61,6% do capital vendido pelo grupo espanhol Prisa.

Os novos acionistas da Media Capital conhecidos até agora somam 61,6% do capital da dona da TVI, com a CIN, que vendeu a sua quota de 50% na Zenithodyssey em outubro, a deter 11,2%.

No início de setembro, tinha sido avançado que a Zenithodyssey teria 16% da dona da TVI.

"A Zenithodyssey celebrou inicialmente em 03 de setembro de 2020 um contrato de compra e venda com a Vertix de 13.552.073 ações", correspondentes 16% e as condições de compra e venda encontravam-se sujeitas a determinadas condições acordadas entre as partes, lê-se no comunicado.

No entanto, em 30 de outubro, a CIN, sociedade controlada pelo empresário João Manuel Fialho Martins Serrenho, "procedeu à divisão e subsequente alienação da quota que detinha no capital social da Zenithodyssey, tendo a mesmo sido unificada com as quotas das restantes sócias".

Anteriormente, a sociedade Zenithodyssey era detida a 50% pela CIN, 18% pela Polopique e tinha o resto do capital dividido por várias outras empresas.

Também em 30 de outubro, a Zenithodyssey e a Vertix "executaram uma alteração ao contrato de compra e venda", passando a ser a mesma a ter por objeto 10% da Media Capital.

Atualmente, a Zenithodyssey é detida em 45% pela Polopique, 20% pela empresa Volume Volátil, 17,5% pela Zafgest - Imobiliária Unipessoal, e 17,5% pela Alfredo & Carlos - Imobiliária, controlada pelos empresários Alfredo José Machado Alves Pereira e Carlos Alberto Machado Alves Pereira.

A Fitas & Essências, controlada por Stéphane Rodolphe Picciotto, já detém 3% da Media Capital, enquanto a DoCasal Investimentos (DCI), da apresentadora Cristina Ferreira, ficou com 2,5%.

A conclusão da alienação da sua posição na dona da TVI aconteceu cerca de dois meses depois (04 de setembro) de a Prisa ter anunciado a venda da sua participação na Media Capital a uma "pluralidade de investidores".