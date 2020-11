Manuel José. “Faltou estofo de campeão” ao Benfica

Manuel José, que treinou Benfica e Sporting, diz, em entrevista a Bola Branca, que as águias acusaram “o peso da responsabilidade” de ter de vencer e deu os parabéns ao Boavista, equipa que também treinou.

“O Boavista foi sempre muito superior ao Benfica, que não teve capacidade para acompanhar”, afirma o treinador, de 74 anos. “Ganharam por três, mas podiam ter ganho por quatro ou cinco”.

À Renascença, Manuel José apontou o dedo a Jorge Jesus. “normalmente anda sempre a correr de um lado para o outro, mas não abriu a boca durante 45 minutos” revelando que “acusou a pressão”.

“Faltou estofo de campeão, já o tinha demonstrado no jogo com o Farense [que venceu com dificuldade]. O Benfica perdeu o campeonato da época passada desta maneira, já o tinha perdido há três anos da mesma maneira: com um grande avanço, demonstraram que quando tinha de ganhar não eram capazes”.

O Boavista derrotou o Benfica por 3-0.