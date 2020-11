Jorge Jesus assume que "devia ter mexido mais" no onze do Benfica

Jorge Jesus assumiu responsabilidade pela derrota do Benfica frente ao Boavista, por 3-0, esta segunda-feira, na sexta jornada da I Liga.

Foi o primeiro tombo do Benfica no campeonato e logo por três golos. Resultado que Jesus atribuiu à falta de organização defensiva e ao cansaço. Em ambos, admitiu haver dedo do treinador.

"Foi uma noite não muito bem conseguida por vários fatores. Devia ter mexido mais na equipa, não mexi. Notou-se que tivemos alguma dificuldade de velocidade no jogo", explicou, em declarações à Sport TV.

Falta de velocidade física e mental

Em maior detalhe, Jorge Jesus acrescentou que "alguns jogadores do Benfica falharam muitos passes, o que não é normal". Além disso, referiu que a falta de organização defensiva também se deveu "aos jogos todos que a dupla de centrais tem vindo a realizar":

"Sentiu-se alguma falta de velocidade. A equipa não teve decisões rápidas, não esteve fresca, notou-se em muitos jogadores alguma falta de mobilidade para acompanhar o ritmo do jogo. O Boavista soube jogar com a falta de qualidade do nosso passe e também parava o jogo constantemente com faltas. O Benfica, que nunca tinha chegado a perder ao intervalo, ficou carregado emocionalmente. Com as substituições, tentei melhorar a equipa ofensivamente, mas não consegui."

Jorge Jesus admitiu, também, que é mais difícil trabalhar sobre uma derrota. Contudo, sublinhou que "as grandes equipas e os grandes jogadores, quando não ganham, têm de saber dar a volta".